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Antalya Kepez'de şoke eden ölüm! Anaokul öğretmeni Şeyda Yazgan yatağında ölü bulundu

Antalya Kepez'de şoke eden ölüm! Anaokul öğretmeni Şeyda Yazgan yatağında ölü bulundu
22.02.2022 12:12

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Antalya'da özel bir anaokulunda öğretmenlik yapan Şeyda Yazgan (32), yatağında ölü bulundu. Yazgan'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için morga götürüldü.

Yaşam Videoları

Kepez ilçesi Habibler Mahallesi 5721 Sokak'taki müstakil bir evde ailesiyle birlikte oturan anaokulu öğretmeni Şeyda Yazgan, dün işten geldikten sonra rahatsızlanınca hastaneye gitti.

Tedavisi sonrası eve dönen Yazgan, ailesiyle geç saatlere kadar sohbet etti, ardından da odasına geçip uyudu. Saat 10.00 sıralarında aile kızları Şeyda'yı kahvaltıya çağırmak için girdikleri odasında, yatakta hareketsiz buldu.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Şeyda Yazgan'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Şeyda Yazgan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

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