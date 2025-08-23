Antalya Gazipaşa’da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı! O anlar kamerada

GAZİPAŞA'DA OTOMOBİLLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 YARALI

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde aynı yönde seyreden otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

MANEVRA KAZAYA NEDEN OLDU

Kaza, saat 11.30 sıralarında Beyrebucak Mahallesi D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol çalışması nedeniyle ulaşımın tek şeritli sağlandığı yolda Anamur istikametine ilerleyen İ.E.Ç. idaresindeki 07 US 451 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonuna girmek için sola manevra yaptı. Bu sırada aynı yönde ilerleyen Y.D. yönetimindeki 01 BBC 328 plakalı motosiklet otomobilin sol yanına çarptı.

KASK HAYATINI KURTARDI

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yere düşerek sürüklendi. Kaskı sayesinde ağır yara almaktan kurtulan sürücü, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAZA KAMERADA

O anlar, bölgedeki akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin şeridinden çıkıp istasyona yöneldiği sırada motosikletin çarpma anı ve sürücünün metrelerce sürüklendiği anlar yer aldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.