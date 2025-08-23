PODCAST CANLI YAYIN

Antalya Gazipaşa’da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı! O anlar kamerada

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu yaralanan sürücü, kaskı sayesinde kazayı hafif atlattı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

GAZİPAŞA'DA OTOMOBİLLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 YARALI
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde aynı yönde seyreden otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

MANEVRA KAZAYA NEDEN OLDU
Kaza, saat 11.30 sıralarında Beyrebucak Mahallesi D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol çalışması nedeniyle ulaşımın tek şeritli sağlandığı yolda Anamur istikametine ilerleyen İ.E.Ç. idaresindeki 07 US 451 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonuna girmek için sola manevra yaptı. Bu sırada aynı yönde ilerleyen Y.D. yönetimindeki 01 BBC 328 plakalı motosiklet otomobilin sol yanına çarptı.

KASK HAYATINI KURTARDI
Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yere düşerek sürüklendi. Kaskı sayesinde ağır yara almaktan kurtulan sürücü, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAZA KAMERADA
O anlar, bölgedeki akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin şeridinden çıkıp istasyona yöneldiği sırada motosikletin çarpma anı ve sürücünün metrelerce sürüklendiği anlar yer aldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bunlar da Var

Rapçi Çakal Hayrabolu konseri sonrası ayağından vuruldu | VİDEO İZLE
Rapçi Çakal Hayrabolu konseri sonrası ayağından vuruldu | VİDEO İZLE
Bursa'da yeğenini erkek arkadaşıyla yakalayan amca dehşet saçtı
Bursa'da yeğenini erkek arkadaşıyla yakalayan amca dehşet saçtı
Süleymaniye karıştı! Bafel Talabani kuzeni Lahur Talabani'yi böyle gözaltına aldırdı
Süleymaniye karıştı! Bafel Talabani kuzeni Lahur Talabani'yi böyle gözaltına aldırdı
Aksaray’da asansör kabininde korkunç düşüş: 2 usta ağır yaralandı
Aksaray’da asansör kabininde korkunç düşüş: 2 usta ağır yaralandı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle