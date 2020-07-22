Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar Mahallesi Belen mevkisindeki çalılık alanda saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangını çıktı. Hızla büyüyen yangın ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme uçağı, helikopter ile Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerlerinin yakınındaki yangının söndürülmesi için ekipler yoğun çaba sarf ederken, alevlerin Kurşunlu Şelalesi bölgesine doğru ilerlediği bildirildi.
Antalya Aksu'da orman yangını
22.07.2020 12:50
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