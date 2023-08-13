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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2023, 20:06 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2023, 21:16

Annesini satırla yaralayan zanlı tutuklandı

Olay, dün saat 16.25 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 6653 Sokak’ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen B.E.G., annesi S.G.’ye satırla saldırdı. Mahallede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince boynunda 3, ellerinde ise 2 kesi bulunan ve hayati tehlikesi olduğu belirlenen talihsiz kadın ambulansa alınarak Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. S.G.’nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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