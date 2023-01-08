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Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Şaşmaz mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa araç çarptı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Şaşmaz mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa araç çarptı.
08.01.2023 20:47

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Edinilen bilgilere göre Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Şaşmaz mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan 63 yaşındaki erkek vatandaşa 34 CBH 262 plakalı beyaz Hyundai marka araç çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracın çarpmasıyla sürüklenen vatandaş olay yerinde hayatını kaybederken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Olay yerinde bulunan bir vatandaş kaza ile ilgili, “Olay duyduğuma göre saat 17 sularında olmuş karşıdan karşıya geçerken araba çarpmış. Yolunu kısaltmak isterken araba çarpmış” ifadelerini kullandı.

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