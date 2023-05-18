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Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
18.05.2023 09:43

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Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Edinilen bilgilere göre olay saat 23.00 sularında meydana geldi. Halil Sezai Erkut Caddesi'nden Yenimahalle yönüne giden otomobil ile Afra Caddesi üzerinden Etlik Şehir Hastanesi Kampüsüne doğru seyir halinde olan iki araç çarpıştı. İki sürücünün de alkollü olduğu iddia edilirken kaza sonucu 06 ZP 206 plakalı Peugeot marka otomobil sürücü A. H. hayatını kaybederken 07 F 4787 plakalı Kia marka araç sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından yaralı, Etlik Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası yol kenarında bulunan tabelanın yerinden çıkması ise kazanın büyüklüğünü gözler önüne serdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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