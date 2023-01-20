Ankara’nın Mamak ilçesinde inşaat kazısı yapıldığı sırada 4 katlı bir apartmanın girişinde göçük meydana geldi

Olay, Mamak ilçesi Zerdalitepe Mahallesi 1756. Sokak’ta meydana geldi. İnşaat kazısı yapılırken bitişiğinde bulunan 4 katlı Efe Apartmanı'nın arka girişinde çökme meydana geldi. Vatandaşların olayı bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler binada bulunan 19 daireyi tedbir amaçlı tahliye etti. Bina sakinlerinden Murat Atalay, “Olay olduğunda binadaydım, 3-4 gündür bilinçsizce bir kazı yapılıyor. Hiçbir önlem ve tedbir almadan gelişi güzel kazmaya başladılar. Bugün öğleden sonra kazı yapılırken bizim binanın girişi çökmeye başladı. Çocuklarımızı korkudan içeri aldık. Müteahhitle görüştük ama bize inşaat alanına giremezsiniz, sizin binanızın sorunu dediler. Çökme olurken ben evdeydim” ifadelerini kullandı.