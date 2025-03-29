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Ankara’daki feci kazada ölü sayısı 7’ye yükseldi
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Ankara'daki feci kazada ölü sayısı 7'ye yükseldi

Giriş Tarihi: 29 Mart 2025 17:06 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2025 17:06

Ankara'nın Haymana ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 7’ye çıktı. Yaralılardan Yusuf Özdemir de tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Haymana ile Konya arasındaki yolun Çalış Mahallesi mevkiinde dün Muhammet Emin Özdemir yönetimindeki 31 GE 368 plakalı otomobil ile Abdullah Özgen'in (30) kullandığı 06 EPP 091 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte 9 aylık Duru Özdemir, Ayşe Özdemir, Görkem Yıldırım (6) ve Arif Yıldırım (72) kaza yerinde hayatını kaybetti. Yusuf Özdemir, Neriman Yıldırım ve ölen dedesiyle aynı ismi taşıyan Arif Yıldırım yaralandı. Ankara'da Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Yusuf Özdemir de bu sabah doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının tedavisi ise sürüyor.

3 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybedenlerden Abdullah Özgen, Arif Yıldırım (72) ve Görkem Yıldırım için Haymana'ya bağlı Katrancı Mahallesi Mezarlığı'nda öğlende cenaze namazı kılındı. Cenazeye ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı. 3 kişi, kılınan namaz sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi. Arif Yıldırım'ın yeğeni Yılmaz Yıldırım, kazada ölen Görkem Yıldırım'ın prematüre doğduğunu söyleyerek, "Onun Ankara'da hastanede kontrolü vardı. Hastaneye gidiyorlardı. Katliam oldu resmen. Çok üzgünüz" dedi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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