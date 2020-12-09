Ankara'da yangın faciası: 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre, Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında yaralanan babaanne ve bir torununun tedavileri sürerken, 1 yaşındaki kız ise hayatını kaybetti.

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