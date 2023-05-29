Haberler Yaşam Videoları Ankara’da vahşet! Eski eşini öldürüp, intihar etti

Ankara’da vahşet! Eski eşini öldürüp, intihar etti

Ankara’da vahşet! Eski eşini öldürüp, intihar etti
29.05.2023 19:35

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:25
Ankara'da dehşet! Eski eşini...
Yaşam 02:05
Husumetlisini yanına çağırıp...
Yaşam 08:26
Tünelde tır yandı, çok sayıda...
Yaşam 03:14
9 kişinin yaralandığı servis...
Yaşam 02:34
Gelin ve damat düğün öncesi oy...
Yaşam 01:41
Masaj salonunda silahlı kavga!
Yaşam 03:00
Fıkra gibi olay! Polis...
Yaşam 01:52
Otomobiline sıkışan yavru...
Yaşam 01:18
Elektrikli soba yangına neden...
Yaşam 02:21
Büyükçekmece Adliyesi önünde...
Yaşam 01:14
Maslak’ta seyir halindeki...
Yaşam 01:14
Alkollü şekilde 14 araca...

Ankara'da Volkan K., tartıştığı eski eşi Ezgi G.'yi tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Yaşam Videoları

Olay, dün akşam saatlerinde Keçiören ilçesinde meydana geldi. Volkan K., geçen yıl boşandığı Ezgi G. ile sokakta karşılaştı. Volkan K., bilinmeyen bir nedenle tartıştığı Ezgi G.'yi yanındaki tabancayı çıkararak başından vurdu. Volkan K., daha sonra aynı silahı başına dayayarak ateşledi. Volkan K. ve Ezgi G., olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

SON DAKİKA