Ankara’da vahşet! Eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 28 Ocak 2025 15:30 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2025 15:30

26 Ocak akşamı Sincan'da meydana gelen olayda, psikolojik problemleri olduğu öğrenilen çiftten Yücel D.,

kendisini aldattığını ileri sürdüğü eşi Meryem D.'ye bıçakla saldırdı. Eşini ağır yaraladıktan sonra aynı bıçağı kendi boğazına saplayan Yücel D. hayatını kaybederken hastaneye nakledilen Meryem D. müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bir günlük yaşam savaşını kaybetti. Vefat eden Yücel D.'nin Ankara'da, öldürdüğü eşinin ise memleketi Sivas'ta toprağa verileceği öğrenilirken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.



Çiftin akrabalarından Mustafa Özyurt, aldatma iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Aldatma diye bir durum yok. Psikolojik sorunlardan dolayı karı koca arasında geçimsizlik vardı. Ondan dolayı olan bir durum. Koca cinnet getirmiş. Önce karısına saldırmış, sonra da kendi canına kıymış. Çiftin arası son zamanlarda bozukmuş ama kimse böyle bir şey olacağını düşünmüyordu. Olayın gerçekleştiren kişi kavgacı birisi değildi zaten. Ölen kadının ruhsal sıkıntıları daha fazlaydı ama içeride o an ne oldu bilmiyoruz. Geride 4 çocuk kaldı. Onlar şimdi ne olacak onu düşünüyoruz. Bildiğim kadarıyla yengemiz psikolojik ilaçlar kullanıyordu ama eşinde öyle bir şey yoktu. Olayı duyduğumuzda şoka uğradık, ne olduğunu anlamadık" dedi.



Komşulardan Firdevs Çelik ise, "Kocası eşine, 'beni aldatıyorsun, bilmediğim şeyler yapıyorsun' demiş ve bıçakla saldırmış. Ardından da kendisini bıçaklamış. Vefat eden kadını tanırdım. Selamlaşırdık. Yaklaşık 5 sene önce yine böyle bir kavga olayı olmuştu. Ne olduğunu sorduğumda kadının eşiyle sorun yaşadığını söylemişlerdi" ifadelerine yer verdi.