Ankara’da trafikte kavga kanlı bitti: Sürücü bıçaklandı! O anlar kamerada

ÖNÜNÜ KESTİKLERİ SÜRÜCÜYE SALDIRDILAR

Olay, Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte çıkan tartışmanın ardından sürücülerden biri, karşı tarafın önünü kesti. Araçtan inen 4 kişiden 2'si kılıç, 1'i bıçakla sürücüye saldırıya geçti.

BIÇAK DARBELERİNE ALDIRIŞ ETMEDEN DEVAM ETTİ

Saldırganlardan 2'si tekrar otomobile binip olay yerinden uzaklaşırken, diğer 2 kişi ise şoför mahallinin kapısını açarak sürücüye bıçaklarla vurmaya devam etti. Şüphelilerden biri, arkadaşının engel olma çabasına rağmen bıçak darbelerini sürdürdü.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan dehşet anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde saldırganların sürücüyü defalarca bıçakladığı anlar yer aldı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Saldırganlar bölgeden uzaklaşırken, olayla ilgili polis ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatıldı.