Ankara’da trafikte kavga kanlı bitti: Sürücü bıçaklandı! O anlar kamerada
Ankara’nın Altındağ ilçesinde trafikte tartıştıkları sürücünün önünü kesen 4 kişi, ellerindeki bıçak ve kılıçlarla saldırdı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
ÖNÜNÜ KESTİKLERİ SÜRÜCÜYE SALDIRDILAR
Olay, Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte çıkan tartışmanın ardından sürücülerden biri, karşı tarafın önünü kesti. Araçtan inen 4 kişiden 2'si kılıç, 1'i bıçakla sürücüye saldırıya geçti.
BIÇAK DARBELERİNE ALDIRIŞ ETMEDEN DEVAM ETTİ
Saldırganlardan 2'si tekrar otomobile binip olay yerinden uzaklaşırken, diğer 2 kişi ise şoför mahallinin kapısını açarak sürücüye bıçaklarla vurmaya devam etti. Şüphelilerden biri, arkadaşının engel olma çabasına rağmen bıçak darbelerini sürdürdü.
O ANLAR KAMERADA
Yaşanan dehşet anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde saldırganların sürücüyü defalarca bıçakladığı anlar yer aldı.
POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI
Saldırganlar bölgeden uzaklaşırken, olayla ilgili polis ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatıldı.