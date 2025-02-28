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Ankara’da şok eden bıçaklama: Olaydan sonra intihara kalkıştı!
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Ankara’da şok eden bıçaklama: Olaydan sonra intihara kalkıştı!

Giriş Tarihi: 28 Şubat 2025 16:36 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2025 16:36

Ankara’nın Çankaya ilçesinde psikolojik problemleri olduğu iddia edilen bir kişi, arkadaşını bıçakladıktan sonra 4. kattan atladı. Bıçaklanan kişinin durumu iyi, intihara kalkışan kişinin hayati tehlikesi bulunuyor.

Ankara'da psikolojik problemleri olduğu iddia edilen kişi, arkadaşını bıçakladıktan sonra 4. kattan atladı. Bıçaklanan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken intihara kalkışan arkadaşının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, saat 14:30 sıralarında Çankaya'nın Mithatpaşa Caddesi'ndeki bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ruhsal problemleri bulunduğu iddia edilen M.Ç., bilinmeyen bir nedenden dolayı saldırdığı arkadaşı A.C.'yi bacağından bıçakladıktan sonra 4. kattaki işyerinin camından atladı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan A.C.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, intihara teşebbüs eden M.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bilgisi alındı.

"DÜŞEN KİŞİ ÖLÜ GİBİYDİ"

Olayla ilgili konuşan esnaflardan Orhan Ak: "Ses duyduk. Birinin yere düştüğünü gördük. Yukarıdan da birisi yere bakıyordu. Elinde kan lekeleri vardı. Muhtemelen kavga etmişlerdi. Düşen kişi ölü gibiydi. Ağzından köpükler geliyordu ve hareketsiz yatıyordu. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri geldi. İncelemeler yapıldı. Olaya karışanları tanımıyorum" dedi.

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