PODCAST CANLI YAYIN
Ankara'da pompalı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

Ankara'da pompalı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde evde çıkan kavga sırasında O.E.’nın (31) pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu saçmaların isabet ettiği Gazi Karaca (48) öldü, Fikret T. (64) ise yaraladı. Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Şehit Mehmet Kocakaya Caddesi'ndeki bir gecekonduda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan O.E. ve Gazi Karaca evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.E. yanında bulunan pompalı tüfekle Gazi Karaca ve evde bulunan Fikret T.'ye ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği iki kişi yaralanırken, silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gazi Karaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Sol bacağından yaralanan Fikret T. ise ambulansla hastaneye kaldırılırken, Gazi Karaca'nın cansız bedeni otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. O.E.'nin ise olay sonrası kaçtığı belirlendi. Polis O.E.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Bunlar da Var

Bülent Kaptanoğlu'nun İzmir’de sele kapıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı
Bülent Kaptanoğlu'nun İzmir’de sele kapıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı
İzmir’deki selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu’nun cansız bedenine ulaşıldı!
İzmir’deki selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu’nun cansız bedenine ulaşıldı!
Aksaray’da trafikte tehlike! 5 kat alkollü sürücüden şok sözler: “Benim ağırlığımı göreceksin”
Aksaray’da trafikte tehlike! 5 kat alkollü sürücüden şok sözler: “Benim ağırlığımı göreceksin”
TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı
TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle