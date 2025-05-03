Ankara’da otomobil durağa daldı: 2 kişi ağır yaralandı

Giriş Tarihi: 3.05.2025 20:15:34

Ankara'nın Çankaya ilçesi Ümitköy Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde , saat 15.00 sularında, kontrolden çıkan bir otomobil, önce durakta otobüs bekleyen 2 vatandaşa, ardından otobüs durağının direğine çarptı.

Kazanın şiddetiyle havaya savrulan vatandaşlar ağır yaralandı . Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı 2 vatandaş, çevredeki hastanelere ambulanslarla nakledildi.

Kazayı gören Cemal Serdaroğlu , olay anını şöyle anlattı: "Büyük bir patlama gibi bir gürültü duydum. Bir arabanın duvara çarptığını, bir kişinin havaya uçtuğunu, diğer kişinin de arabanın altında olduğunu gördüm".

Bir diğer görgü tanığı Mevlüt Aydoğan , kazaya karışan sürücünün sağ şeritten süratli geldiğini ve doğrudan otobüs durağına daldığını belirterek, "Sağ taraftan yavaş gelmesi lazımdı. Allah yaralılarımıza sağlık sıhhat versin" ifadelerini kullandı.