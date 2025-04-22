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Ankara’da makas atan otomobil kazaya neden oldu: 6 yaralı
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Ankara'da makas atan otomobil kazaya neden oldu: 6 yaralı

Giriş Tarihi: 22.04.2025 01:39:22 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 01:41:31

Ankara Mamak Boğaziçi Mahallesi’nde makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil, aynı yönde seyreden başka bir araçla çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı, 2’sinin durumu ağır.

Ankara'nın Mamak ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde , akşam saatlerinde meydana gelen kazada, 19 Mayıs Bulvarı'ndan merkez istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün makas atarak ilerlediği iddia edilen 20 GG 341 plakalı otomobil , aynı yönde ilerleyen 78 BF 355 plakalı araçla çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, trafiği durdurarak güvenlik önlemleri aldı . Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan otomobillerde bulunan H.P. (25), Y.B. (23), U.B. (20), A.A. (45), H.C. (53) ve İ.E. (17) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere götürüldü. H.P. ve Y.B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı .

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