PODCAST CANLI YAYIN

Ankara'da kontrolden çıkan kamyon devrildi: 1 yaralı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyon devrildi. Kazada sürücü hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Beypazarı-Kırbaşı yolu üzerinde seyir halindeki kamyon, Saraycık Rampası'nda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.


Kazanın ardından bölge halkı ve Kırbaşı Muhtarı Osman Yurdakul, yıllardır çözülemeyen yol sorununa tepki gösterdi. "Artık yeter" diyen Muhtar Yurdakul, "Bu rampada defalarca kaza oldu. Bir gün daha büyük bir felaket yaşanacak. Yetkililerden kalıcı çözüm bekliyoruz" dedi.
Bölge sakinleri de Saraycık Rampası'nda yaşanan kazaların önlenmesi için acil tedbir alınmasını istedi.

Bunlar da Var

Şanlıurfa'da sulama kanalında bir gün arayla 2 ceset bulundu
Şanlıurfa'da sulama kanalında bir gün arayla 2 ceset bulundu
Özgür Özel'den rezil sözler! Başkan Erdoğan'a "Lan" diyerek hakaret edip namusuna dil uzattı
Özgür Özel'den rezil sözler! Başkan Erdoğan'a "Lan" diyerek hakaret edip namusuna dil uzattı
Iğdır Tuzluca’da silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı
Iğdır Tuzluca’da silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı
Silivri'de cinayet gibi kaza kamerada: 1 ölü!
Silivri'de cinayet gibi kaza kamerada: 1 ölü!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle