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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023, 08:30 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2023, 08:33

Ankara’da kontrolden çıkan araç boş araziye uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Ankara’nın Mamak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan araç boş araziye uçtu. Kaza neticesinde 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza akşam saatlerinde Mamak ilçesi Akşamsettin Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişinin kontrolündeki 06 EU 0710 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki boş araziye uçtu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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