Ankara’da kayınpeder vahşeti: Başak Arslan için kadınlar omuz omuza!

Ankara'da boşanma aşamasındaki eşi Barış Arslan'ın babası tarafından vahşice öldürülen 46 yaşındaki Yüksek Mühendis Başak Gürkan Arslan, son yolculuğuna uğurlandı. Genç kadının cenazesi Bursa'nın Mudanya ilçesinde gözyaşları arasında defnedildi.

KAYINPEDERİ TARAFINDAN DEFALARCA BIÇAKLANDI

Olay geçen salı günü Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde sivil memur olarak görev yapan Başak Gürkan Arslan, boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederiyle buluştu. Çıkan tartışmada kayınpeder Kudret Arslan, gelinini oğlu ve torununun gözü önünde defalarca bıçakladı. Yaralı halde dışarıya çıkıp yardım isteyen Başak Arslan, peşinden gelen kayınpederi tarafından boğazından tekrar bıçaklandı. Sağlık ekipleri tüm müdahalelere rağmen Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

CENAZEYİ KADINLAR TAŞIDI

Cinayetin ardından Kudret Arslan ve oğlu polis tarafından gözaltına alınırken, çiftin 5 yaşındaki kızları koruma altına alındı. Başak Gürkan Arslan için Ankara Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende tabut kadınların omuzlarında taşındı.

MUDANYA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Arslan'ın cenazesi ardından Bursa'nın Mudanya ilçesine götürüldü. Ömerbey Mahallesi Mezarlığı'ndaki defin töreninde anne Makbule ve baba Celal Gürkan kızlarının mezarı başında sinir krizi geçirdi. Cenazeye katılan kadınlar toprak atarak, "Kadın cinayetleri son bulsun" çağrısında bulundu.