Ankara’da kan donduran olay! Tartıştığı eşi ve 5 yaşındaki kayınbiraderini bıçakladı

Giriş Tarihi: 20 Şubat 2025 22:24 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2025 22:24

Edinilen bilgilere göre, olay saat 15.00 sıralarında Kahramankazan ilçesi Satıkadın Mahallesi Sancak Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. A.E. (24) ve eşi G.N.E. (21) tartışmaya başladı. A.E., tartışmanın büyümesiyle eşi G.N.E. ve kayınbiraderi K.Ö.'yü (5) bıçakladı. Yaralanan kadın, pencereden bağırarak çevredekilerden yardım istedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, A.E. olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralı kadın ve kardeşi ambulansla Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. K.Ö., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi. Yaralanan kadının hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken, A.E. polis ekipleri tarafından yakalandı. Aynı bıçakla kendisini de karnından yaraladığı tespit edilen A.E., ambulansla Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.