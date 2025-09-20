Ankara’da kamyonlar kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

KAZA ANI HAYMANA ÇIKIŞINDA YAŞANDI

Ankara'nın Haymana-Polatlı karayolunda meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Patates yüklü 16 JD 559 plakalı kamyon, G.İ. yönetiminde Haymana çıkışında kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

KAMYONLAR KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Ters şeride giren kamyon, M.Y. kontrolündeki 06 DZY 50 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan sürücü G.İ. ile yanında bulunan M.B., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye nakledildi. Diğer kamyon şoförü M.Y.'nin ise kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazaya ilişkin jandarma ekiplerinin inceleme başlattığı bildirildi.