Ankara’da kamyonlar kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Ankara’nın Haymana-Polatlı karayolunda kontrolden çıkarak karşı şeride geçen kamyonun başka bir kamyonla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
KAZA ANI HAYMANA ÇIKIŞINDA YAŞANDI
Ankara'nın Haymana-Polatlı karayolunda meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Patates yüklü 16 JD 559 plakalı kamyon, G.İ. yönetiminde Haymana çıkışında kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.
KAMYONLAR KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI
Ters şeride giren kamyon, M.Y. kontrolündeki 06 DZY 50 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan sürücü G.İ. ile yanında bulunan M.B., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye nakledildi. Diğer kamyon şoförü M.Y.'nin ise kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kazaya ilişkin jandarma ekiplerinin inceleme başlattığı bildirildi.