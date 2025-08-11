PODCAST CANLI YAYIN

Ankara’da kamyonet sürücüsü tartıştığı iki yayayı ezip kaçtı

Ankara’nın Sincan ilçesinde alkollü olduğu öne sürülen kamyonet sürücüsü, trafikte tartıştığı iki yayayı ezerek yaraladı. Olay sonrası kaçan sürücü için polis geniş çaplı arama çalışması başlatırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Mahalle sakinleri, yaşanan olayın ardından büyük panik yaşadı.

TARTIŞMA KANLI BİTTİ
Olay, Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi Fırat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kamyonet sürücüsü ile iki yaya arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

KAMYONETİ YAYALARIN ÜZERİNE SÜRDÜ
Tartışmanın büyümesiyle sürücü, kamyoneti yayaların üzerine sürdü. Çarpmanın etkisiyle yaralanan iki kişi yere savruldu.

KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR
Alkollü olduğu öne sürülen sürücü olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri ise olaydan sonra kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

