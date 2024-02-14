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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024, 15:02 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2024, 15:08

Ankara’da gözüne kestirdiği 140 bin liralık motosikleti sürükleyerek çalan hırsız kamerada

Ankara’da gözüne kestirdiği 140 bin lira değerindeki motosikleti ittirerek çalan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Altındağ ilçesi Güneşevler Mahallesi’nde yer alan bir sitenin otoparkında meydana geldi. Çevreyi gözetledikten sonra sitenin açık kapısından içeriye giren bir kişi, park halinde duran motosikleti ittirerek çaldı. Aracının yerinde olmadığını fark eden Fatih Aslan’ın ihbarı üzerine polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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