Ankara’da gerçekleştirilen 6 farklı narkotik operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tespit ettikleri şüphelilere yönelik 6 farklı operasyon gerçekleştirdi. 13 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda yapılan aramalarda ise silikon kaplarına ve satranç tahtasına gizlenmiş 15 kilo 208 gram esrar, 1 kilo 980 gram kokain, 1 kilogram metamfetamin, 2 bin 642 adet sentetik ecza ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucuların toplam piyasa değerinin ise 10 milyon lira olduğu aktarıldı. Yapılan aramalarda uyuşturucudan kazanıldığı değerlendirilen 7 bin 920 lira, bin 850 dolar ve 440 euroya da el konuldu. Şüphelilerden 3’ünün tutuklandığı öğrenilirken diğer 10 şüpheli ile ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.