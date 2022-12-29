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Ankara’da gerçekleştirilen 6 farklı narkotik operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı

Ankara’da gerçekleştirilen 6 farklı narkotik operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı
29.12.2022 17:41

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tespit ettikleri şüphelilere yönelik 6 farklı operasyon gerçekleştirdi. 13 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda yapılan aramalarda ise silikon kaplarına ve satranç tahtasına gizlenmiş 15 kilo 208 gram esrar, 1 kilo 980 gram kokain, 1 kilogram metamfetamin, 2 bin 642 adet sentetik ecza ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucuların toplam piyasa değerinin ise 10 milyon lira olduğu aktarıldı. Yapılan aramalarda uyuşturucudan kazanıldığı değerlendirilen 7 bin 920 lira, bin 850 dolar ve 440 euroya da el konuldu. Şüphelilerden 3’ünün tutuklandığı öğrenilirken diğer 10 şüpheli ile ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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