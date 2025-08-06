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Ankara’da feci son: Motosiklet sürücüsü iki araç arasında can verdi

Ankara’nın Altındağ ilçesinde iki otomobilin arasında kalan motosiklet sürücüsü A.Y.A., dengesini kaybedip devrildikten sonra olay yerinde hayatını kaybetti.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki otomobilin arasında kalan motosiklet sürücüsü, geçirdiği kazada hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Altındağ Orhan Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyingazi göbek istikametine doğru seyir halinde olan A.Y.A. yönetimindeki motosiklet, sağ şeritten orta şeride geçen bir araç ile sol şeritte ilerleyen başka bir aracın arasında kaldı. Bu esnada dengesini kaybeden sürücü motosikletiyle birlikte yola savruldu.

Bir süre sürüklenen motosiklet, sol şeritteki aracın sağ arka tekerine çarparak durabildi. Talihsiz sürücü A.Y.A. olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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