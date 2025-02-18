Ankara’da feci kaza: Hayvan yüklü tır devrildi! 1 ölü 1 yaralı

Ankara’nın Haymana ilçesinde büyükbaş hayvan taşıyan tır devrildi. 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, olay öğlen saatlerinde Diyarbakır’dan Ankara’ya büyükbaş hayvan taşıyan tırın, Haymana Karahoca mevkiinde devrilmesiyle meydana geldi. F. Ç. idaresindeki 21 AGN 754 plakalı Mercedes marka tır, Haymana’ya bağlı Karahoca mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tırda şoförü F. Ç. ve yolcu M. T.’yi ambulansla Haymana Devlet Hastanesine sevk etti. Tır içerisinde bulunan yolcu M. T. Yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Tırın Diyarbakır'dan Ankara'nın Polatlı ilçesine büyükbaş hayvan taşıdığı, kazada hayvanlardan bir kaç tanesinin de telef olduğu öğrenildi.