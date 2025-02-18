PODCAST CANLI YAYIN
Ankara’da feci kaza: Hayvan yüklü tır devrildi! 1 ölü 1 yaralı
Haberler Yaşam Videoları

Ankara'da feci kaza: Hayvan yüklü tır devrildi! 1 ölü 1 yaralı

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 23:17 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2025 23:17

Ankara’nın Haymana ilçesinde büyükbaş hayvan taşıyan tır devrildi. 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, olay öğlen saatlerinde Diyarbakır’dan Ankara’ya büyükbaş hayvan taşıyan tırın, Haymana Karahoca mevkiinde devrilmesiyle meydana geldi. F. Ç. idaresindeki 21 AGN 754 plakalı Mercedes marka tır, Haymana’ya bağlı Karahoca mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tırda şoförü F. Ç. ve yolcu M. T.’yi ambulansla Haymana Devlet Hastanesine sevk etti. Tır içerisinde bulunan yolcu M. T. Yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Tırın Diyarbakır'dan Ankara'nın Polatlı ilçesine büyükbaş hayvan taşıdığı, kazada hayvanlardan bir kaç tanesinin de telef olduğu öğrenildi.

SIRADAKİ VİDEO
Yalnız yaşayan 54 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
18.02.2025Salı
Arnavutköy'de ormanlık alanda ceset bulundu!
18.02.2025Salı
Denizli'de facia: 2 ölü 26 yaralı! Vali Coşkun: "Kazanın sebebi çalışmaların ardından netlik kazanacak"
18.02.2025Salı
Karabük'te gerçekleşen patlama paniğe neden oldu!
18.02.2025Salı
Hakkari'de zincirleme kaza: 3 yaralı
18.02.2025Salı
Bunlar da Var
Denizli Buldan yolunda öğrenci servisi devrildi! 2 ölü 26 yaralı! 02:01
Denizli'de öğrenci servisi devrildi! 2 ölü 26 yaralı!
18.02.2025Salı
Balıkesir’de bir şahıs tartıştığı husumetlisini bıçakla öldürdü; Olay kamerada 00:42
Tartıştığı husumetlisini bıçakla öldürdü
17.02.2025Pazartesi
Gabriel Sara’nın yerde kaldığı pozisyonda penaltı var mı? 00:40
Gabriel Sara'nın yerde kaldığı pozisyonda penaltı var mı?
17.02.2025Pazartesi
Burdur’da traktör kazası: 61 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti! 00:49
Burdur'da traktör kazası: 61 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti!
17.02.2025Pazartesi
CANLI YAYIN