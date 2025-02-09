Ankara’da feci kaza: 4 aracın karıştığı kazada biri takla attı! Yaralılar var

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde seyri halindeki 4 aracın karıştığı kazada çok sayıda vatandaş yaralandı. Ankara'nın Pursaklar ilçesinde seyri halindeki 4 aracın karıştığı kazada çok sayıda vatandaş yaralandı. Olay, Pursaklar ilçesinde 4 Protokol yolu üzerinde seyir halindeki 4 araç kaza yaptı. Kazanın etkisi ile bir araç takla attı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan vatandaşlar ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.