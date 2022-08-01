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Ankara'da facianın eşiğinden dönüldü! 10 metrelik ağacın dalı yol ortasına devrildi

Ankara'da facianın eşiğinden dönüldü! 10 metrelik ağacın dalı yol ortasına devrildi
01.08.2022 17:25

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Ankara'da Çankaya İlçe Nüfus Müdürlüğü önünde bulunan 10 metre uzunluğundaki bir ağacın dalı devrildi. Facianın ucuz atlatıldığı olay güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.

Yaşam Videoları

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, 10 metre uzunluğundaki ağaç dalının İlçe Nüfus Müdürlüğü üzerine devrildiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, öğle saatlerinde Çankaya'daki Bayındır 1 Sokak'ta meydana geldi. Yol kenarındaki akasyanın yaklaşık 10 metrelik dalı, İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün üzerine devrildi. Bu sırada yoldan geçenler de panik yaşadı. Ağaç dalının devrilme anı ise iş merkezinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla bölgeye gelen belediye ekipleri, ağaç dalını kaldırdı. Yaralanan olmazken, nüfus müdürlüğünün tabelası hasar gördü.



Bölge esnafından Levent Sümbül, "Bir çatlama sesi duyarak dışarı çıktım. Ağaç yaşlı bir ağaç olduğu için kırılmış, nüfus müdürlüğünün üstüne düşmüş. İnsanlar vardı sokakta. Nüfus müdürlüğünün üzerine düştüğü için yaralanan olmadı. Belediye zaten ağacı kaldırdı. Burası yoğun bir sokak ama sıkıntı yok çok şükür" dedi.

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