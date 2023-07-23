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Ankara'da evde uyuya kalan genç ailesine büyük korku yaşattı

Ankara'da evde uyuya kalan genç ailesine büyük korku yaşattı
23.07.2023 08:52

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Ankara'da evde uyuya kalan genç, ailesine büyük korku yaşattı. Bir apartmanın 3.'inci katında meydana gelen olayda, evde yalnız kalan genç, ailesinin evden çıkmasının ardından kapıyı kilitleyip uykuya daldı. Bir süre sonra eve gelen Aile bireyleri, eve döndüğünde ise kapıyı açamadı. Uzun süre zile basmasına karşın kapı açılmaması üzerine aile durumu emniyete bildirdi. İstenilen yardım üzerine itfaiye ekipleri, olay yerine gitti. Ekipler, merdiven aracıyla balkon kapısından eve giren ekipler, genci uyur vaziyette buldu. Büyük panik ve korku yaşayan aile, ise kapının açılmasının ardından çocuklarına bir şey olmadığını görünce rahat nefes aldı

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