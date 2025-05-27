SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Ankara’da dehşet: Eve girerken silahlı saldırıya uğradı! O anlar kamerada
Haberler Yaşam Videoları

Ankara’da dehşet: Eve girerken silahlı saldırıya uğradı! O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 27.05.2025 19:49:36

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, husumetli olduğu kişiyi evine girmek üzereyken apartman içinde tabancayla vurarak ağır yaralayan saldırgan, motosikletiyle olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda, husumetli olduğu kişi tarafından apartman içerisinde vurulan bir şahıs ağır yaralandı. Olay, 22 Mayıs akşamı Sancaktepe Mahallesi 1610. Cadde üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan, motosikletle olay yerine geldi. Bir apartmana giren şahıs, burada husumetli olduğu kişiyi görünce yanında taşıdığı tabancayla peş peşe ateş açtı. Evine gitmek üzere binaya girdiği sırada saldırıya uğrayan vatandaş, bacaklarından vurularak yere yığıldı.

Yerde yatmasına rağmen saldırganın defalarca ateş etmeye devam ettiği öğrenildi. Saldırgan daha sonra olay yerine geldiği motosiklete binerek hızla uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların silah seslerini duyarak yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan şahıs, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, güvenlik kameralarını da inceleyerek saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma devam ediyor.

SIRADAKİ VİDEO
Elazığ’da tekmeli yumruklu kavga kamerada: 1 yaralı
27.05.2025Salı
Samsun’da yağmur nedeniyle motosiklet kazası: 1 yaralı
27.05.2025Salı
1998’deki infazın sanığına sokak ortasında suikast: Berberde silahlı saldırıya uğrayan adam hayatını kaybetti! Saldırıyı abisi gerçekleştirmiş
27.05.2025Salı
Keçiören’de feci kaza: 2'si bebek 6 yaralı!
27.05.2025Salı
Samsun'da intihar girişimi!
27.05.2025Salı
Bunlar da Var
Yer: Kağıthane! Pusu kurup kurşun yağdırdılar: 1 ölü! 05:12
Yer: Kağıthane! Pusu kurup kurşun yağdırdılar: 1 ölü!
27.05.2025Salı
Osmangazi’de kaza: Motosiklet sürücüsü vefat etti! 01:33
Feci kaza: Motosikletin sürücüsü vefat etti!
26.05.2025Pazartesi
Trabzon Yomra’da feci kaza: 2 TIR arasında kalan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı 01:15
İki tır arasına sıkışan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı
26.05.2025Pazartesi
Diyarbakır’da hastane bahçesinde trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı 01:03
Hastane bahçesinde trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
26.05.2025Pazartesi
CANLI YAYIN