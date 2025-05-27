Ankara’da dehşet: Eve girerken silahlı saldırıya uğradı! O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 27.05.2025 19:49:36

Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda, husumetli olduğu kişi tarafından apartman içerisinde vurulan bir şahıs ağır yaralandı. Olay, 22 Mayıs akşamı Sancaktepe Mahallesi 1610. Cadde üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan, motosikletle olay yerine geldi. Bir apartmana giren şahıs, burada husumetli olduğu kişiyi görünce yanında taşıdığı tabancayla peş peşe ateş açtı. Evine gitmek üzere binaya girdiği sırada saldırıya uğrayan vatandaş, bacaklarından vurularak yere yığıldı.

Yerde yatmasına rağmen saldırganın defalarca ateş etmeye devam ettiği öğrenildi. Saldırgan daha sonra olay yerine geldiği motosiklete binerek hızla uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların silah seslerini duyarak yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan şahıs, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, güvenlik kameralarını da inceleyerek saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma devam ediyor.