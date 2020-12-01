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Ankara'da ByLock operasyonu! 12 kişi gözaltında

Ankara'da ByLock operasyonu! 12 kişi gözaltında
01.12.2020 12:44
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Son dakika haberi... Ankara'da FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 20 şüpheliye yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. 8 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.


Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içinde faaliyet gösterdiklerine dair haklarında etkinlik pişmanlık beyanı/teşhisi bulunan ve ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen 20 örgüt üyesine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 12 zanlı gözaltına alındı, 8 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Gözaltına alınanlar arasında FETÖ operasyonlarında tutuklanıp meslekten ihraç edilen Bingöl Emniyet Müdürü Ercan Taştekin'in oğlu da bulunuyor.

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