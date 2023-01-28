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Ankara’da 56 yaşındaki emekli uzman çavuş, evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu

Ankara’da 56 yaşındaki emekli uzman çavuş, evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
28.01.2023 01:28 - Son Güncelleme: 28.01.2023 01:33

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Olay, akşam saatlerinde, Polatlı ilçesi Gazi Mahallesi İtri sokakta bulunan Serhan Apartmanı'nda meydana geldi. Emekli Uzman Çavuş T.A.'ya ulaşamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kapının itfaiye yardımıyla açılmasıyla girilen evde sağlık ekipleri emekli uzman çavuş T.A.'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan ilk incelemede T.A.'nın silahla başından vurulduğu belirlendi. Komşularının iddiasına göre eşinden ve çocuklarından ayrı yaşayan T.A.'nın son zamanlarda psikolojik olarak sorun yaşadığı ve birkaç defa eşiyle kendini ziyarete geldiği dönemlerde şiddetli tartışma yaşadığı öğrenildi.

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