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Ankara’da bir grup ortaokul öğrencisi genç kız, okuldan bir arkadaşlarını tekme tokat döverek darp etti

Ankara’da bir grup ortaokul öğrencisi genç kız, okuldan bir arkadaşlarını tekme tokat döverek darp etti
16.01.2023 18:03

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Mamak’ta 1 buçuk ay önce meydana gelen olayda; A.S., H.S., S.D., A.E., ve K.S. isimli ortaokul öğrencileri, aynı okulda okudukları arkadaşına saldırdı. Tekme, tokat, küfür ve hakaretlerin havada uçuştuğu o anlar ise kavgaya karışan başka bir gencin cep telefonuyla anbean kayda alındı. Aralarına aldıkları arkadaşlarını yerde sürükleyen ve acımasızca darp eden kızların, darp ettikleri arkadaşına şikayetçi olması halinde videoyu internette paylaşacaklarına dair tehditlerde bulundukları iddia edildi. Polis ekiplerince konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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