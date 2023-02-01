Ankara’da bir bilgisayar dükkanında çıkan yangın büyük paniğe sebep oldu

Olay, Yenimahalle ilçesi Ragıp Tüzün Caddesi Akın Caddesi üzerinde bulunan bir bilgisayar bakım-onarım dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın içerideki malzemeleri tutuşturdu. Dükkanın tamamını kısa sürede saran alevlerin bataryalara da sıçraması sonucu içeride defalarca patlamalar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerinde çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Dükkanın bulunduğu binanın tahliye edilmesi ve çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Binayı saran alevlerin ve dumanlar çevredekilerin büyük korku yaşamasına neden olduğu o anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Küle dönen dükkanda yanan malzemelerin toplam değerinin 1 buçuk milyon lira olduğu öğrenildi.