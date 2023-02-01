Ankara’da bir bilgisayar dükkanında çıkan yangın büyük paniğe sebep oldu

"Her şey yanmış"

Yangınla ilgili konuşan dükkan sahibi Bora Gülseven, "Malzeme almak için dükkandan çıkmıştım. Arkadaşlarım aradı, 'dükkan yanıyor' dediler. Geldiğimde dükkan yanıyordu. Prizlere takılı sadece bir bilgisayar vardı. Her şey yanmış. İçeride kimse yoktu. Zararın boyutunu maddi olarak yaklaşık 1 buçuk milyon lira değerindeydi. Müşterilerin zararını henüz ben de bilmiyorum" dedi.



"Ön ve arka taraflarda çok büyük patlamalar oluştu"

Yangının tanıklarından Murat Çiçek, "Binamızın içerisindeki bilgisayar dükkanında patlamayla birlikte aşağıya indik. İtfaiyenin yakında olması ve başarılı müdahalesiyle insanlar binadan tahliye edildi. Ön ve arka taraflarda çok büyük patlamalar oluştu. Kimsenin dükkanda olmaması can kaybını önledi. İçeride bazı yanıcı maddelerle temizlik işleri yapıldığı söyleniyor. O sebepten yangın çıkmış olabilir. Şu anda can kaybı ve yaralanma yok. Hepimiz çok korktuk patlama seslerinden. 3, 4 kez patlama sesi duyduk, ardından da alevlerin yükseldiğini gördük" ifadelerini kullandı.