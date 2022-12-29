Ankara'da bir alışveriş merkezinin inşaatındaki tünelden geceleri gelen korkutucu çocuk sesleri mahalle halkını ayağa kaldırdı

"Kazı başladıktan sonra sesler gelmeye başladı"

İnşaattaki tünelden korkunç ve ürkütücü sesler duyan çevre halkından Hasan Bilgiç, "Akşam saatlerinden buradan geçerken değişik sesler geliyordu. Bizde bakalım dedik. Baktığımızda içerde tünel gördük. Seslerin tünelden geldiğini düşündük. Akşam geç saatlerde uğultu sesleri geliyor. Ne zamandan beri buradayız kesenlikle böyle bir ses duymuyorduk. Kazı başladıktan sonra sesler gelmeye başladı. Benim çevremden bu sesleri duyanlar olmuş" dedi.

Sincan çevre halkından Mustafa Koç, her gün inşaat çevresinden geçtiğini belirterek "Daha önce burada okul vardı, şimdi tünel çıktı diyorlar. İçinden ses falan duyuldu diyorlar. Ama aslı astarı var mı işte başkasından duyduk. Değişik değişik sesler geliyor falan diyorlar. Türk milleti olarak abartmayı çok seviyoruz. Kesin öyle bir abartı var" ifadelerini kullandı.

Arkadaşları ile lisenin yakınlarında gezdiğini aktaran Mehmet Ali Tanyeli, "Arkadaşlar garip sesler geliyor dedi. Köpek, kedi, hayvan sesi gibi. Uğuldama gibi dediler. Köpek uğuldar ya kurtulur ya o şekilde. Baktık bir şeyde göremedik. Biraz kazdıkları için kazılan yerden geliyor dedik. Aramızda biraz konuştuk. Açıkçası korkmadık. Bizim duyduğumuz hayvan sesi gibiydi. Kedi, köpek gibiydi. Başkaları nasıl duydu bilmiyorum" diye konuştu.