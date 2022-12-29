Ankara'da bir alışveriş merkezinin inşaatındaki tünelden geceleri gelen korkutucu çocuk sesleri mahalle halkını ayağa kaldırdı

Olay, Ankara'nın Sincan ilçesindeki Ahi Evran mahallesinde meydana geldi.1960'lı yıllarda bir lise ve ortaokul arazisi olan yere ilerleyen yıllarda bir spor kompleksi yapıldı. Daha sonra, son dönemlerde bir alışveriş merkezi yapımı için arazide inşaat çalışmaları başladı. Ahi Evran mahallesinin çevre halkı, arazi içerisinde bir tünel olduğunu ve tünelden geceleri geç saatlerde korkunç, ürkütücü sesler geldiğini bunun yanı sıra ‘İmdat’ sesleri ve çocuk sesleri duyduklarını iddia ettiler. İnşaat çalışanları ise korkunç, ürkütücü sesler olmadığını ve tünelde kalorifer borularının olduğunu ifade etti. Çevre halkının iddiaları üzerine, inşaatta görevli olan kişiler tarafından tünelin önüne toprak dökülerek tünel kapatıldı.