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Ankara'da bir alışveriş merkezinin inşaatındaki tünelden geceleri gelen korkutucu çocuk sesleri mahalle halkını ayağa kaldırdı

Ankara'da bir alışveriş merkezinin inşaatındaki tünelden geceleri gelen korkutucu çocuk sesleri mahalle halkını ayağa kaldırdı
29.12.2022 17:51

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Olay, Ankara'nın Sincan ilçesindeki Ahi Evran mahallesinde meydana geldi.1960'lı yıllarda bir lise ve ortaokul arazisi olan yere ilerleyen yıllarda bir spor kompleksi yapıldı. Daha sonra, son dönemlerde bir alışveriş merkezi yapımı için arazide inşaat çalışmaları başladı. Ahi Evran mahallesinin çevre halkı, arazi içerisinde bir tünel olduğunu ve tünelden geceleri geç saatlerde korkunç, ürkütücü sesler geldiğini bunun yanı sıra ‘İmdat’ sesleri ve çocuk sesleri duyduklarını iddia ettiler. İnşaat çalışanları ise korkunç, ürkütücü sesler olmadığını ve tünelde kalorifer borularının olduğunu ifade etti. Çevre halkının iddiaları üzerine, inşaatta görevli olan kişiler tarafından tünelin önüne toprak dökülerek tünel kapatıldı.

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"Kazı başladıktan sonra sesler gelmeye başladı"

İnşaattaki tünelden korkunç ve ürkütücü sesler duyan çevre halkından Hasan Bilgiç, "Akşam saatlerinden buradan geçerken değişik sesler geliyordu. Bizde bakalım dedik. Baktığımızda içerde tünel gördük. Seslerin tünelden geldiğini düşündük. Akşam geç saatlerde uğultu sesleri geliyor. Ne zamandan beri buradayız kesenlikle böyle bir ses duymuyorduk. Kazı başladıktan sonra sesler gelmeye başladı. Benim çevremden bu sesleri duyanlar olmuş" dedi.
Sincan çevre halkından Mustafa Koç, her gün inşaat çevresinden geçtiğini belirterek "Daha önce burada okul vardı, şimdi tünel çıktı diyorlar. İçinden ses falan duyuldu diyorlar. Ama aslı astarı var mı işte başkasından duyduk. Değişik değişik sesler geliyor falan diyorlar. Türk milleti olarak abartmayı çok seviyoruz. Kesin öyle bir abartı var" ifadelerini kullandı.

Arkadaşları ile lisenin yakınlarında gezdiğini aktaran Mehmet Ali Tanyeli, "Arkadaşlar garip sesler geliyor dedi. Köpek, kedi, hayvan sesi gibi. Uğuldama gibi dediler. Köpek uğuldar ya kurtulur ya o şekilde. Baktık bir şeyde göremedik. Biraz kazdıkları için kazılan yerden geliyor dedik. Aramızda biraz konuştuk. Açıkçası korkmadık. Bizim duyduğumuz hayvan sesi gibiydi. Kedi, köpek gibiydi. Başkaları nasıl duydu bilmiyorum" diye konuştu.

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