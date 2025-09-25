PODCAST CANLI YAYIN

Ankara'da beton mikserinin ezdiği adam hayatını kaybetti

Ankara'da yolun karşısına geçmek isterken beton mikserinin altında kalan şahıs hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Etimesgut ilçesi 2473. Cadde'de meydana geldi. Alınan bilgilere göre, taksiden inen adama yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada beton mikseri çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonun altında kalarak ezilen adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Cenaze olay yerinde yapılan çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumuna götürülürken, mikser sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

