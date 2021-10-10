Haberler Yaşam Videoları Ankara’da 9 yıl önce işlenen cinayet çözüldü! Oğulcan Bertan Karaoğlu ile kardeşi Özgür Çağkan Barış Karaoğlu...

Ankara’da 9 yıl önce işlenen cinayet çözüldü! Oğulcan Bertan Karaoğlu ile kardeşi Özgür Çağkan Barış Karaoğlu...

Ankara’da 9 yıl önce işlenen cinayet çözüldü! Oğulcan Bertan Karaoğlu ile kardeşi Özgür Çağkan Barış Karaoğlu...
10.10.2021 23:05
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Son dakika haberleri... Ankara'da duyanların kanını donduran bir olay açığa çıktı. 2012 yılında kaybolan Oğulcan Bertan ve kardeşi Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'nu öldürüp, Ayaş ilçesindeki bir hobi bahçesine gömdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, sorguda suçu itiraf etti. Bölgede yapılan kazı çalışmasında, kayıp kardeşlere ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. 3 şüpheliden Fahriye G.'nin öldürülen çocukların annesi olduğu ve İbrahim T. ile yasak aşk yaşadığı öne sürüldü. İşte olay detayları...

Yaşam Videoları
Son dakika haberleri... Ankara'da duyanların kanını donduran bir olay açığa çıktı. 2012 yılında kaybolan Oğulcan Bertan ve kardeşi Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'nu öldürüp, Ayaş ilçesindeki bir hobi bahçesine gömdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, sorguda suçu itiraf etti. Bölgede yapılan kazı çalışmasında, kayıp kardeşlere ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. 3 şüpheliden Fahriye G.'nin öldürülen çocukların annesi olduğu ve İbrahim T. ile yasak aşk yaşadığı öne sürüldü. İşte olay detayları...
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