Ankara’da 9 yıl önce işlenen cinayet çözüldü! Oğulcan Bertan Karaoğlu ile kardeşi Özgür Çağkan Barış Karaoğlu...

Son dakika haberleri... Ankara'da duyanların kanını donduran bir olay açığa çıktı. 2012 yılında kaybolan Oğulcan Bertan ve kardeşi Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'nu öldürüp, Ayaş ilçesindeki bir hobi bahçesine gömdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, sorguda suçu itiraf etti. Bölgede yapılan kazı çalışmasında, kayıp kardeşlere ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. 3 şüpheliden Fahriye G.'nin öldürülen çocukların annesi olduğu ve İbrahim T. ile yasak aşk yaşadığı öne sürüldü. İşte olay detayları...