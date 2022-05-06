Haberler Yaşam Videoları Ankara’da 8 başıboş köpek yolda yürüyen genç kıza saldırdı! İşte o anlar…

Ankara’da 8 başıboş köpek yolda yürüyen genç kıza saldırdı! İşte o anlar…

Ankara’da 8 başıboş köpek yolda yürüyen genç kıza saldırdı! İşte o anlar…
06.05.2022 23:07

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:15
D-100 yanyolda iki araç...
Yaşam 01:16
Pes artık! Taksici harçlık...
Yaşam 00:56
İzmir'de kan donduran vahşet!
Yaşam 00:37
Ayağı gaz pedalına takılıp...
Yaşam 01:04
Alkollü sürücü takla atan...
Yaşam 00:51
Bayram tatili dönüşü erken...
Yaşam 00:44
İzmir’de feci kaza! 2 ölü 3...
Yaşam 00:48
Sarıyer’de zırhlı polis aracı...
Yaşam 03:05
Eşi tarafından öldürülen kadın...
Yaşam 01:44
TEM Otoyolu’nda makas atan...
Yaşam 00:39
Otoparkta 22 yaşındaki gencin...
Yaşam 00:34
Esenyurt'ta 3 katlı binanın...

Ankara’nın Gölbaşı içerisinde 8 başıboş köpek yoldan geçen bir genç kıza saldırdı. Köpeklerin saldırısına uğrayan genç kızı ise yoldan geçen bir otomobil içerisindeki vatandaş korna çalarak kurtardı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Yaşam Videoları

Olay Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Tepebaşı Mahallesinde meydana geldi. Bir vatandaşın çektiği görüntülerde, bir kadın sokak üzerinde yürüdüğü esnada çevrede bulunan 8 başıboş köpek saldırdı. Köpeklerin saldırısına uğrayan genç kız, korkudan ellerinde bulunan poşetleri atarak uzaklaşmak istedi. Köpeklerin uzaklaşmasına izin vermediği görülürken yoldan geçen bir araç korna çalarak köpekleri uzaklaştırmak isterken, çevredeki bulunan bir vatandaş ise köpekleri korkutmak için eline sopa alarak koştu. Köpekler ise genç kızın peşini bırakarak kendileri için kurulan kulübeye doğru koştu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki gösteren vatandaşlar ise yetkililerden yardım istedi.

SON DAKİKA