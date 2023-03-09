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Ankara’da 4 katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı

Ankara’da 4 katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı
09.03.2023 09:22

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Ankara’nın Çankaya ilçesinde kullanılmayan 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, saat 05.30 sıralarında Çankaya ilçesi Kültür Mahallesi, Kızılırmak Caddesi’nde bulunan ve kullanılmayan 4 katlı binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yangın henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu bitişiğinde bulunan binalara sıçramadan söndürüldü. Boş binanın daha önceden lise olarak kullanıldığı belirtilirken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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