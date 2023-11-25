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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 25 Kasım 2023, 15:09 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2023, 15:15

Ankara Yenimahalle'de şoke eden görüntü: Otobüs şoförü kadın sürücünün üstüne yürüdü camları yumrukladı

Ankara'da özel halk otobüsü sürücüsü sollama sebebiyle kadın sürücünün üstüne yürüdü. Akan trafikte aracını durdurup, kendisini geçmeye çalışan kadın sürücüyle tartışan otobüs şoförü hakaretler ederek otomobilin camlarına vurdu.

Ankara'da özel halk otobüsü sürücüsü, akan trafikte aracını durdurup, kendisini geçmeye çalışan kadın sürücüyle tartıştı. Hakaretler ederek otomobilin camlarına vuran otobüs sürüsünün o anları trafikteki bir başka sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Alınteri Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre 06 AL 1670 plakalı otomobil sürücüsü, sol şeritte seyir halinde olan 06 HO 1200 plakalı özel halk otobüsünü sollamaya çalıştı. Otomobil sürücüsünün ısrarla selektör yaparak geçmeye çalışması üzerine, otobüs sürücüsü akan trafikte aracını durdurup aşağıya indi. Arkasın da duran otomobil sürücüsünün yanına giden öfkeli sürücü, "Ben burada can taşıyorum" diyerek, tepki gösterdi. Yaşanan tartışmanın büyümesiyle otobüs sürücüsü, otomobilin camlarına vurarak hakaretler savurdu. Karşılıklı hakaretlerden sonra, çevredeki vatandaşların ve otobüsteki yolcuların müdahalesiyle öfkeli sürücü güçlükle sakinleştirildi. Otobüs sürücüsü aracını çalıştırıp seferine devam ederken, otomobil sürücüsü de olay yerinden uzaklaştı.

Trafikte yaşanan bu tartışma ise bir başka sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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