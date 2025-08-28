Ankara Sincan’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

MOTOSİKLET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Olay, Sincan ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki 06 FIB 546 plakalı motosiklet ile 06 AT 8681 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

OLAY YERİNDE İKİNCİ KAZA MEYDANA GELDİ

Kazayı inceleyen polis ekiplerinin bulunduğu noktada, seyir halindeki başka bir araç önündeki duran araca çarptı. Meydana gelen ikinci kaza maddi hasarla atlatıldı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Yaşanan kazalarla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme ve soruşturma başlatıldı.