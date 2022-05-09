Haberler Yaşam Videoları Ankara Polatlı'da kilolarca et kamyonet kasasında önlemsiz böyle taşındı! Trafikte mide bulandıran görüntü!

Ankara Polatlı'da kilolarca et kamyonet kasasında önlemsiz böyle taşındı! Trafikte mide bulandıran görüntü!

Ankara Polatlı'da kilolarca et kamyonet kasasında önlemsiz böyle taşındı! Trafikte mide bulandıran görüntü!
09.05.2022 10:09

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:11
Asker konvoyunda yaşanan kaza...
Yaşam 01:57
6 hırsız tekel bayiden çakmak...
Yaşam 01:50
Kırmızı ışık ihlali pahalıya...
Yaşam 01:13
Uyudukları sırada evin içine...
Yaşam 00:58
Zonguldak’ta feci kaza...
Yaşam 01:10
Haliç Tersanesi’nin çatısında...
Yaşam 01:13
İETT şoförü ile yolcu...
Yaşam 01:50
Kopya girişimi polisin...
Yaşam 01:15
D-100 yanyolda iki araç...
Yaşam 00:56
İzmir'de kan donduran vahşet!
Yaşam 03:21
Raylara giren otomobile...
Yaşam 00:37
Ayağı gaz pedalına takılıp...

Ankara'nın Polatlı ilçesinde trafikte kasasında hiç bir önlem almadan kilolarca et taşıyan bir kamyonet görenleri şok etti. Vatandaşlar bu akıl almaz taşımacılığı cep telefonları ile görüntüledi.

Yaşam Videoları

Alınan bilgiye göre, Polatlı ilçesi Eti Caddesi yaşanan olayda trafikte üzerinde kilolarca et ile giden bir kamyoneti gören vatandaşlar olayı görüntüledi.

Özel alınan önlemlerle taşınması gereken etler, kamyonetin üzerinde hiç bir önlem alınmadan taşındığı görüntülendi. Vatandaşlar bu akıl almaz taşımacılığı cep telefonları ile görüntüledi.

SON DAKİKA