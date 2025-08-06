Ankara Polatlı’da kaza: Araç yan yattı! 1 kişi yaralandı

İstanbul’da kısa süreli sağanak yağış etkili oldu

Ankara’da feci son: Motosiklet sürücüsü iki araç arasında can verdi

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü Batuhan K., kontrol amaçlı Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza, Fatih Mahallesi Bakır Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Küpeli Sokak'tan çıkan Batuhan K. idaresindeki 06 GGR plakalı hafif ticari araç, Bakır Sokak'ta seyreden A. Mehmet S. yönetimindeki 06 PRS 08 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç yan yattı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.