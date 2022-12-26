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Ankara-Polatlı yolunda aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarptı

Ankara-Polatlı yolunda aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarptı
26.12.2022 00:43 - Son Güncelleme: 26.12.2022 00:50

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Kaza, Polatlı-Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Sinan Atik kontrolündeki 06 BOP 984 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpma sonucunda Atik, otomobil içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sürücüyü araçtan çıkarırken 112 Acil Servis ekipleri, şahsı yaptıkları ilk müdahalenin ardından Polatlı Devlet Hastanesine sevk etti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Atik yaşamını yitirdi.

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