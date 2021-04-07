Ankara merkezli 22 ilde FETÖ soruşturması! 37 eski mülki idare amiri ile 14 mahrem imam hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 37'si eski mülki idare amiri, 14'ü 'mahrem imam' toplam 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 37 eski mülki idare amiri ile 14 'mahrem imam' toplam 51 şüpheli hakkında Ankara merkezli 22 ilde gözaltı kararı verildi.
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