Haberler Video Yaşam Videoları Ankara merkezli 22 ilde FETÖ soruşturması! 37 eski mülki idare amiri ile 14 mahrem imam hakkında gözaltı kararı

Ankara merkezli 22 ilde FETÖ soruşturması! 37 eski mülki idare amiri ile 14 mahrem imam hakkında gözaltı kararı

Ankara merkezli 22 ilde FETÖ soruşturması! 37 eski mülki idare amiri ile 14 mahrem imam hakkında gözaltı kararı
07.04.2021 09:15
Ana Sayfa 01:19
Park halindeki araçlara...
Ana Sayfa 00:14
Kartal'da avukatlık bürosunda...
Ana Sayfa 01:44
Sorsan 'delikanlıyız' derler
Ana Sayfa 00:57
Kılıçdaroğlu şimdi de 104...
Ana Sayfa 00:41
Sinem aşk yuvasından paylaştı!...
Ana Sayfa
Müge Anlı Türkiye'nin...
Ana Sayfa 05:12
Müge Anlı'da 88 yaşındaki...
Ana Sayfa 00:38
Ümraniye'de trafikte drift...
Ana Sayfa 00:18
Can Yaman Diletta Leotta...
Ana Sayfa 00:51
Sızmaya çalışan teröristler...
Ana Sayfa 01:21
İstanbul'da operasyon! Ele...
Ana Sayfa 01:24
Seri köz getir kardeşim yengen...

Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 37'si eski mülki idare amiri, 14'ü 'mahrem imam' toplam 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 37 eski mülki idare amiri ile 14 'mahrem imam' toplam 51 şüpheli hakkında Ankara merkezli 22 ilde gözaltı kararı verildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Yaşam Videoları