Ankara Çankaya’da otomobil takla attı: 1 ölü 1 ağır yaralı

KAZA AHMET VEHBİ KOÇ BULVARI'NDA MEYDANA GELDİ

Olay, saat 22.00 sıralarında Çankaya ilçesi Ahmet Vehbi Koç Bulvarı'nda yaşandı. Fatih Yücelik idaresindeki 06 GT 0004 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ, YOLCU HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Fatih Yücelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta yolcu olarak bulunan Cüneyt Dinçer ise ağır yaralı olarak ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

OLAY YERİ İNCELEMESİ VE SORUŞTURMA

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Yücelik'in cenazesi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, bir süre trafiğe kapatılan yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.