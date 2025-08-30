PODCAST CANLI YAYIN

Ankara Çankaya’da otomobil takla attı: 1 ölü 1 ağır yaralı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla attı; sürücü hayatını kaybederken araçtaki yolcu ağır yaralandı.

KAZA AHMET VEHBİ KOÇ BULVARI'NDA MEYDANA GELDİ
Olay, saat 22.00 sıralarında Çankaya ilçesi Ahmet Vehbi Koç Bulvarı'nda yaşandı. Fatih Yücelik idaresindeki 06 GT 0004 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ, YOLCU HASTANEYE KALDIRILDI
Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Fatih Yücelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta yolcu olarak bulunan Cüneyt Dinçer ise ağır yaralı olarak ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

OLAY YERİ İNCELEMESİ VE SORUŞTURMA
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Yücelik'in cenazesi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, bir süre trafiğe kapatılan yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Bunlar da Var

Bodrum’da feci kaza: Motosiklet sürücüsü Rıdvan Acar yaşamını yitirdi
Bodrum’da feci kaza: Motosiklet sürücüsü Rıdvan Acar yaşamını yitirdi
Esra Erol kardeşinin düğününde gözyaşlarını tutamadı
Esra Erol kardeşinin düğününde gözyaşlarını tutamadı
CHP’li başkandan skandal: Personeline sopayla saldırdı! O anlar kamerada
CHP’li başkandan skandal: Personeline sopayla saldırdı! O anlar kamerada
Samsun’da can alan otobüs kazasından yeni görüntüler ortaya çıktı | VİDEO İZLE
Samsun’da can alan otobüs kazasından yeni görüntüler ortaya çıktı | VİDEO İZLE

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle