Ankara Çankaya’da dehşet: Sarımsak satan kişi başından vurularak öldürüldü

Ankara'da aracında sarımsak satan bir kişi silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olay, Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi 3208. Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, aracında sarımsak satan Hüdaverdi T.'nin yanına beyaz bir otomobil yaklaştı. Araçtan inen saldırgan, Hüdaverdi T.'ye 2-3 el ateş ederek başından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hüdaverdi T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, beyaz otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.