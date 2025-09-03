PODCAST CANLI YAYIN

Ankara Beypazarı’nda traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Beypazarı-Kırbaşı yolu 4'üncü kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, benzinlikten çıkan traktöre seyir halindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

