Ankara Beypazarı’nda traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza, Beypazarı-Kırbaşı yolu 4'üncü kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, benzinlikten çıkan traktöre seyir halindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.