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Aniden emniyet şeridine girdi zincirleme motosiklet kazasına neden oldu

Aniden emniyet şeridine girdi zincirleme motosiklet kazasına neden oldu
02.05.2023 09:34

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Ümraniye'de aniden emniyet şeridine geçiş yapan motosikletli kazaya neden oldu. Çarpışma sonrası yola savrulan 2 motosikletliden biri yaralandı. Kaza başka bir aracın araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza geçtiğimiz günlerde TEM otoyolu Ümraniye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre emniyet şeridinde hızlı bir şekilde seyreden 2 motosiklet sürücüsü hatalı sollamaya yaparak kontrolsüz bir şekilde emniyet şeridine geçiş yapan başka bir motosikletliye arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüleri yola savruldu. Kaza sonucu motosiklet sürücülerinden biri yaralandı.Kaza sonrası yoldaki bir minibüs şoförü yardım etmek için aracını emniyet şeridinde çekip yardıma koştu. Yaralı motosiklet sürücüsünün hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken,kaza anı ve sonrası araç kamerasına yansıdı.

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