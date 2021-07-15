Aniden çıkan hortum işçileri vinçte yakaladı! Yer: Sivas

Sivas'ta itfaiye binası şantiyesinde yapılan çalışma sırasında aniden oluşan hortum korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Yaşanan panik cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sivas'ta aniden çıkan hortum işçileri vinçte yakaladı, yaşanan panik cep telefonu ile kaydedildi. Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ta Yenişehir Mahallesinde yapımı devam eden itfaiye binası şantiyesinde yaşandı. İnşaat işçilerinin vinçte çalıştığı sırada aniden bir hortum çıktı. Metrelerce uzunluktaki hortuma vinçte çalışırken yakalanan işçiler panik yaşadı. İçlerinden birisi ise bu anları neşeli bir şekilde cep telefonu ile kayıt altına aldı. Diğer işçilerin yaşadığı panik görüntülere yansıdı.